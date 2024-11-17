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Сегодня, 04:06

Давыдов: «Хотел бы посмотреть матч сборных России и Медиалиги»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал победу сборной России над командой Брунея (11:0).

«Бруней, конечно, не очень сильный соперник, но надо понимать, что это нынешние реалии сборной. Вышли, сыграли — молодцы. Мне бы хотелось посмотреть на сборную России против Медиалиги, там уровень выше, чем у Брунея, я так думаю.

Почему сборная не хочет играть с ними? Что в этом такого? В Краснодаре на матч с несильной сборной приходит 27 тысяч болельщиков, против Медиалиги был бы целый стадион», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Брунея прошел 15 ноября и завершился со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина. В этой встрече россияне одержали самую крупную победу в своей истории — предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября российская сборная в Волгограде сыграет с Сирией.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
Сборная России по футболу

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