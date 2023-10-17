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Дед Адамова — о дебюте футболиста за сборную: «Арсен сделал отличный подарок, не подвел родственников»

Алина Савинова
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Хайдар Алханов, дед защитника сборной России Арсена Адамова, отреагировал на дебют внука в национальной команде.

23-летний футболист дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).

«Вся семья собралась у телевизора. Но я смотрел отдельно, один, никого к себе не пускал. Я не просто футбол смотрю, для меня важно внимательно наблюдать за действиями Арсена, всей команды. Остался очень доволен игрой Арсена, он практически ни разу не ошибся. Сделал нам отличный подарок, не подвел ни себя, ни нас, родственников. Не давал себя обыграть, активно участвовал в атаках. Выглядел очень достойно, хотя и проводил первый матч за сборную России. Считаю, что был одним из лучших вместе с Мухиным. И это не потому, что он мой внук, я говорю как профессионал», — приводит «РБ Спорт» слова Алханова.

Адамов в 2022 году стал игроком «Зенита». С 2023-го он выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне РПЛ защитник провел 10 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ded-adamova-arsen-sdelal-otlichny-j-podarok-ne-podvel-rodstvennikov/
Арсен Адамов
Сборная России по футболу
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