Дед Адамова: «Надеюсь, Арсен не подведет и достойно сыграет в матче с Кубой»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, отреагировал на вызов внука в сборную России на ноябрьский сбор.

«Конечно, я рад, что Арсена вызвали в сборную России. Надеюсь, он не подведет и достойно сыграет в матче с Кубой. В последней игре с Кенией он неплохо выступил. В матче с «Ростовом» Арсена видел Карпин и, наверное, принял решение его пригласить», — приводит «РБ Спорт» слова Алханова.

Также он поделился мнением о сборной Кубы, с которой россияне проведут товарищеский матч.

«Мало, что про него знаю, но любая сборная не является слабой. Куба должна быть нам по силам в любом случае», — добавил дед Адамова.

Товарищеский матч сборной России против национальной команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.