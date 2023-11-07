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Сегодня, 19:12

Дед Адамова: «Надеюсь, Арсен не подведет и достойно сыграет в матче с Кубой»

Алина Савинова
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, отреагировал на вызов внука в сборную России на ноябрьский сбор.

«Конечно, я рад, что Арсена вызвали в сборную России. Надеюсь, он не подведет и достойно сыграет в матче с Кубой. В последней игре с Кенией он неплохо выступил. В матче с «Ростовом» Арсена видел Карпин и, наверное, принял решение его пригласить», — приводит «РБ Спорт» слова Алханова.

Также он поделился мнением о сборной Кубы, с которой россияне проведут товарищеский матч.

«Мало, что про него знаю, но любая сборная не является слабой. Куба должна быть нам по силам в любом случае», — добавил дед Адамова.

Товарищеский матч сборной России против национальной команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ded-arsena-adamova-nadeyus-vnuk-ne-podvedet-i-dostojno-sy-graet-v-matche-s-kuboj/
Арсен Адамов
Сборная России по футболу
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