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Сегодня, 21:55

Дедушка Арсена Адамова заявил, что внук расстроился отмене матча с Таиландом

Зарина Халимхонова
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Бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов, дедушка защитника грозненского клуба Арсена Адамова, рассказал о диалоге с внуком, который сейчас находится в Ханое в составе сборной России.

«Когда у них вылет домой? Они сами не знают. Ждут. Там бывают тайфуны по два-три дня, а бывает, что быстро все заканчивается. Ребята хотят скорее прилететь домой, готовиться уже к играм чемпионата. Но все пока в полном неведении. Говорит только, что они расстроены», — сказал Алханов «РБ Спорт».

Ранее в связи с тайфуном «Яги» в северной части Вьетнама был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. Он должен был состояться 7 сентября в Ханое.

Источник: РБ Спорт
Арсен Адамов
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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