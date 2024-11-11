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Сегодня, 11:44

Дегтярев поддержал возможное выступление Сантоса за сборную России: «Лучше будут бегать наши, коренные!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» высказался о выдаче российского гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Я вообще положительно отношусь. Потому что я сам просил президента Кэмерону Ли дать гражданство. Президент меня поддержал. С этого сезона Кэмерон Ли выступает как российский хоккеист. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо. Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!» — сказал Дегтярев «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев

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