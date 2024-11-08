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Сегодня, 19:13

Дегтярев — о матчах сборной России: «Уверен, Карпин будет экспериментировать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России по футболу.

«Любой матч, любая практика полезна. Это вам скажет любой спортсмен. Конечно, хочется соперников посильнее, чтобы подтягиваться. Но в сложной международной обстановке любые товарищеские матчи полезны. Уверен, главный тренер Валерий Карпин будет экспериментировать, даст молодежи шанс. И наша команда победит!» — сказал Дегтярев.

15 ноября национальная команда встретится с Брунеем, а 19 ноября — с Сирией.

Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев

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