Дегтярев — о матчах сборной России: «Уверен, Карпин будет экспериментировать»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России по футболу.

«Любой матч, любая практика полезна. Это вам скажет любой спортсмен. Конечно, хочется соперников посильнее, чтобы подтягиваться. Но в сложной международной обстановке любые товарищеские матчи полезны. Уверен, главный тренер Валерий Карпин будет экспериментировать, даст молодежи шанс. И наша команда победит!» — сказал Дегтярев.

15 ноября национальная команда встретится с Брунеем, а 19 ноября — с Сирией.