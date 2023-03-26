Деменко: «Не согласен с выражением, когда говорят, что Карпин не настроен работать в сборной»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Я не согласен с выражением, когда говорят, что Карпин не настроен работать в сборной. Мне кажется, единственное, с чем столкнулся тренер, — это то, что на сегодняшний день в национальной команде нет конкуренции. Те футболисты, которые являются лицом сборной, опускают уровень нашей сборной. Самое страшное в этой ситуации, что мы не видим конкуренции, из-за этого Карпин сталкивается с проблемами. С такими футболистами, которые выходят на поле, мы видим, что они настраиваются, есть эмоции, но класса не хватает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.