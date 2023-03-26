0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

26 марта, 22:48

Деменко: «Пиняев — молодец! Уверен, что скоро мы будем говорить о нем гораздо чаще»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Максим Деменко прокомментировал игру Сергея Пиняева в товарищеском матче национальной команды против Ирака (2:0).

«Мне понравились фланговые игроки Пиняев и Зиньковский. С другой стороны, есть опытные ребята, например, Миранчук. Они спокойны на поле, и их опыт команде тоже нужен.
Гол Пиняева? Одним словом — молодец. В дальнейшем он обретет уверенность. Этот мяч очень важен для него, как для пребывания внутри сборной, так и для него лично. Хоть Пиняев и показывал, что спокоен, все равно, у него было волнение. Этот матч придаст ему необходимую уверенность. Он старается, просто молодец. Уверен, что в скором времени мы будем говорить о нем гораздо чаще», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Деменко.

18-летний Пиняев забил дебютный гол за сборную России и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005062016_demenko_eto_edinstvennyiy_match_sbornoy_posle_kotorogo_ya_mogu_poblagodarit_rebyat_za_samootdachu
Максим Деменко
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов о словах Матыцина в адрес Карпина: «Это некорректно!»

Масалитин: «Самым опасным у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков»