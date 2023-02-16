Деменко заявил, что России очень важны товарищеские матчи

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Такие матчи сейчас очень важны для сборной — тем более с Ираном: команда хорошая, интересная. Чем чаще сборная будет играть товарищеские игры, тем больше у нас будет возможностей видеть команду, ее комплектование. Потому что предыдущие матчи были в прошлом году, после этого был чемпионат мира — как наша сборная выглядела на этом фоне? Да, не было, например, Саши Головина, Алексея Миранчука, но костяк-то все равно был. То ли сами футболисты не подошли к играм, то ли Валерий Георгиевич Карпин искал состав. Поэтому товарищеские матчи очень важны», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.