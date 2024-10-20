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Глушаков: «Сборной России лучше сыграть с Брунеем и Сирией, чем провести пустой сбор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о возможных соперниках сборной России в ноябре.

Ранее «СЭ» сообщил, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

«Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх», — цитирует Глушакова Metaratings.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: Metaratings
Денис Глушаков
Футбол
Сборная России по футболу

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