Глушаков: «Готов ли я к сборной? Всегда. Говорил, что с ней еще не закончил»

Сегодня, 10:32
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем физическом состоянии.
— Я в хорошей форме. Перед сезоном была небольшая травма, ушиб. Попали на тренировке в мышцу. Оттек прошел и я тренировался три-четыре дня в общей группе.
— Сколько процентов у вас жировая прослойка?
— Как учили, так и готовлюсь. 9,3 процента жировая прослойка. Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил, — сказал Глушаков «СЭ».
Глушаков перешел в «Химки» этим летом. В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за клуб 1 матч и не отметился результативными действиями.