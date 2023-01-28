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Глушаков вспомнил, как его отцепили от сборной перед ЧМ-2018: «Не виню Черчесова, но думаю, что он мог дать мне конкретный совет, как решить мои неурядицы»

Глушаков вспомнил, как его отцепили от сборной России перед ЧМ-2018
Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» вспомнил, как Станислав Черчесов отцепил его от сборной России перед ЧМ-2018.

«После подписания нового контракта со «Спартаком» и прогноза, что жизни в футболе у меня больше не будет, разрушилась и моя карьера в сборной России. А ведь Станислав Черчесов, придя в национальную команду, назначил меня вице-капитаном, я отыграл (считаю, на достойном уровне) Кубок конфедераций и в чемпионском сезоне был признан лучшим футболистом страны. Прошел с командой все сборы перед домашним ЧМ и вдруг перед самым турниром попал только в расширенный список, а в окончательный — нет.

После этого напрямую позвонил Черчесову и спросил, что случилось, почему меня отцепили от домашнего чемпионата мира, который имел для меня очень большое значение — с огромным нетерпением его ждал. Станислав Саламович ответил:

— Я как игрок сам оказывался в такой ситуации. Повзрослеешь, время пройдет — поймешь, почему я так решил.

Время прошло, многое узнал и понял. Не виню Черчесова, тем более что и без меня сборная сыграла на турнире хорошо, дошла до четвертьфинала. Но думаю, что по-человечески он как старший товарищ мог бы дать мне конкретный дружеский совет — куда пойти, к кому обратиться, как решить мои неурядицы. А тогда было больно, что мне без объяснения причин обрубили соревнование, которого я ждал много лет», — сказал Глушаков.

 
Денис Глушаков. «После чемпионского сезона подписал контракт напрямую с Федуном, и знакомые агенты сказали: «У тебя жизни в футболе больше не будет»

 

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Денис Глушаков
Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная России по футболу
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