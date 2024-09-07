Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:36

Денис Глушаков: «Я бы полетел во Вьетнам — карьеру в сборной не завершил»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что он был бы готов поехать во Вьетнам ради игры за сборную России.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет ФИФА, и сборная России должна играть. Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость. Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю — карьеру в национальной команде не завершил еще», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Матч с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, отменен из-за погодных условий.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Глава Минтранса сообщил о работе над сокращением времени в пути поездов на юг
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя