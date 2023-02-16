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Сегодня, 21:51

Угаров — о возможном матче с Ираном: «Хорошо, что кто-то нам еще предлагает играть. Нельзя отказываться»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров отреагировал на новость о том, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Хорошо, что кто-то нам еще предлагает играть, и раз предлагают — надо играть, нельзя отказываться, а то могут и не пригласить больше. Об уровне сборной Ирана, честно говоря, ничего сказать не могу — на ЧМ их практически не видел, так что даже не буду обманывать. Но я думаю, игра против России будет интересная. Дополнительной интриги ей придаст как минимум тот факт, что за Иран играет бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-horosho-chto-kto-to-eshhe-predlagaet-rossii-igrat-otkazy-vat-sya-ot-takih-vozmozhnostej-nel-zya/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Денис Угаров
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