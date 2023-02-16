Угаров — о возможном матче с Ираном: «Хорошо, что кто-то нам еще предлагает играть. Нельзя отказываться»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров отреагировал на новость о том, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Хорошо, что кто-то нам еще предлагает играть, и раз предлагают — надо играть, нельзя отказываться, а то могут и не пригласить больше. Об уровне сборной Ирана, честно говоря, ничего сказать не могу — на ЧМ их практически не видел, так что даже не буду обманывать. Но я думаю, игра против России будет интересная. Дополнительной интриги ей придаст как минимум тот факт, что за Иран играет бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.