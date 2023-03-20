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Сборная России

Сегодня, 15:53

Денисов — о вызове в сборную: «Отлично, что вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной России Даниил Денисов рассказал, что думает о своем вызове в национальную команду.
«Когда узнал, что попал в расширенный список, не торопился радоваться. Один раз я уже оказывался в нем, и что в тот раз, что сейчас, ждал окончательный вариант.

Как узнал о вызове в сборную? На базе встретил тренер команды Владимир Слишкович, он мне первый сообщил приятную новость и от души поздравил. Потом с моим первым вызовом поздравили ребята из «Спартака», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Он признался, что рад вызову в сборную России и волнуется перед предстоящими матчами.

«Отлично, что в сборную вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться. Уверен, у нас будет хорошая атмосфера в коллективе», — добавил Денисов.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет 26 марта. 23 марта россияне сыграют с командой Ирана.

Источник: https://rfs.ru/news/217704
Сборная России по футболу
Даниил Денисов
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