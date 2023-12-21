Депутат Свищев предложил УАФ обратить внимание на проблемы украинского футбола

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на обращение Украинской ассоциации футбола к ФИФА и УЕФА с требованием отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Мне даже не понятно, а при чем тут Украина вообще? Ну, против они — нам от этого ни холодно, ни жарко. Если им не интересно, пусть не смотрят трансляции, пусть не читают газеты, пусть не читают новостные ленты.

Им не этим заняться нужно, им нужно обратить внимание на отечественный футбол, там много проблем. Поэтому им лучше сосредоточиться на своих внутренних вопросах», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Товарищеский матч между Россией и Сербией должен состояться 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».