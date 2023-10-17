Детский тренер Дзюбы удивлен, что нападающий не выступает за сборную России

Детский тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков высказал мнение, что нападающий «Локомотива» мог бы пригодиться сборной России.

«Это фантастика, почему Артем не играет за такую сборную России! Ну, это Карпин — он царь в сборной и смотрит на ее будущее. Валерий Георгиевич сейчас в ответе за результаты, это его решение. Не хочется фантазировать, но в нынешней ситуации Артем точно помог бы сборной России. Сейчас в сборной Карпин смотрит на возраст, а Артему уже больше тридцати. Не хочется говорить «если бы» или «да кабы», но нам, как болельщикам, тяжело и больно смотреть на последние матчи сборной России», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 12 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.