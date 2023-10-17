Детский тренер Дзюбы удивлен, что нападающий не выступает за сборную России

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Детский тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков высказал мнение, что нападающий «Локомотива» мог бы пригодиться сборной России.
«Это фантастика, почему Артем не играет за такую сборную России! Ну, это Карпин — он царь в сборной и смотрит на ее будущее. Валерий Георгиевич сейчас в ответе за результаты, это его решение. Не хочется фантазировать, но в нынешней ситуации Артем точно помог бы сборной России. Сейчас в сборной Карпин смотрит на возраст, а Артему уже больше тридцати. Не хочется говорить «если бы» или «да кабы», но нам, как болельщикам, тяжело и больно смотреть на последние матчи сборной России», — приводит слова Шуплякова Sport24.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 12 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.
Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).
Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.