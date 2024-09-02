Дивеев и Солдатенков покинули расположение сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» не примут участия в сентябрьских матчах сборной России по медицинским причинам.

«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не сможет помочь национальной сборной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований, тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба», — заявил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Врач также отметил, что Солдатенков прибыл в расположение национальной команды с мышечной травмой, полученной в матче за «Крылья» накануне, поэтому он также вернется в свой клуб для прохождения полноценного лечения.

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.