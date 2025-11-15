15 ноября, 23:10
Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал выход с капитанской повязкой на BetBoom товарищеский матч против Чили (0:2).
— Что для тебя значит — выйти с капитанской повязкой?
— Это — честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную — большая честь для меня.
— Сегодня сборная уступила впервые за четыре года. Что можешь сказать по игре?
— Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза — один мой, второй — рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге. Бывает, это — футбол. Без поражений не бывает побед. Будем разбирать, как мы должны играть с такими командами, которые обороняются 5-4-1.
— С чем связаны ошибки?
— По моей ошибке — хотел отдать проникающую передачу в центр, но опорный полузащитник чилийцев меня перехитрил. Сначала побежал в бровку, а потом перестроился и прочитал мою передачу. И в концовке недоработали, когда нам забили второй.
— Что скажешь о сопернике?
— Хорошая и интересная команда. Повторюсь, они не так много создали сами. Все моменты — наши ошибки.
— Второй тайм визуально был интереснее. Что говорили в раздевалке?
— Продолжать играть так же, как в первом тайме, будут моменты и мы должны их реализовать. Мы сами понимали, что по всей игре мы спокойно выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Надо было реализовывать свои моменты в концовке.
— Что скажешь об атмосфере на стадионе?
— Хочется сказать большое спасибо болельщикам за то, что пришли. Это было приятно, их было слышно на протяжении всех 90 минут. На РПЛ здесь не так много ходят. Оказывается тут и по 32 тысячи ходят, спасибо большое, — приводит слова Дивеева пресс-служба РФС.
Игра прошла на арене «Фишт» в Сочи.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.
руслан магомедов
Дивей у тебя привозы, через раз. И, так давно, вы с братом облякой еще те мастера.
16.11.2025
petrovich56
Самокритичен...Малацца...
16.11.2025
AZ
При Карпуше эта повязка - как тряпка, которой в сифака играли)))
16.11.2025
Гена Самарцев
По сути и второй гол тоже при его участии был, пихнул мяч Бивееву который пока часто как курица без головы бегает и вообще я сомневаюсь что в данный момент это игрок уровня сборной
15.11.2025
11
Ну норм и повязка и привоз! А че никто же не видел...
15.11.2025