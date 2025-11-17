Дивеев заявил о желании сыграть с Аргентиной: «Был бы настрой отборочных игр»

Сегодня, 09:50
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал, против какой сборной хотел бы сыграть.
— Сборная ищет новых соперников: называли США, Бразилию, Аргентину. Какой соперник идеальный для тебя?
— Против Аргентины был бы не против сыграть.
— Против Месси?
— Да не то что даже против Месси. Просто Аргентина — это топ-сборная, которая выиграла Чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высокий настрой, хотим выиграть. Но все равно статус соперников ощущается совсем по-другому.
Сборная России сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.
Иванова Кира
Зачем, скажите, вам чужая Аргентина? Вот вам история каховского раввина, Что жил в уютной, скромной обстановке В уездном тихом городе Каховке.:dancer:
17.11.2025
Иванова Кира
Капитан даже на паруснике без ветра ни о чём)) Ему галеру надо с рабами и грести, грести)):canoe::sailboat:
17.11.2025
Иванова Кира
Бери Дивеев стакан. Потом запишешь. Сашка Царь говорил: «Имею желание тренировать Барсу или Спартак, но не имею возможности. Имею возможность тренировать "Знамя Труда" Орехово-Зуево , но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями».:rofl::wine_glass::wine_glass:
17.11.2025
_Mike N_
армянам просто не повезло - педарка-капитана Рональдо дисквалифицировали на 2 матча, при нем был бы счет меньше
17.11.2025
_Mike N_
Хотел бы сыграть против Аргентины, но сыграю 48-ой матч против Беларуссии !:laughing::laughing::laughing:
17.11.2025
ALEX1984
Какая тебе Аргентина ??? Ты с Чили то умудрился налажать !
17.11.2025
Valery Petrukhin
Какая Аргентина??? Тебя, как стоячего капитана, последняя команда Южной Америки уделала!
17.11.2025
wam
Крутизна!
17.11.2025
papacarl
И будет ,как у Армян с Португалами.
17.11.2025