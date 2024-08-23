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Сегодня, 00:13

Баранник: «Сафонов в «ПСЖ» прохлаждается на банке. А так приедет и в сборной хоть что-то покажет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал вызов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в сборную России на товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.

«У нас большое количество голкиперов, в том числе, играющих во внутреннем чемпионате. Они интересны сборной. Было бы интересно посмотреть на Хайкина в сборной, выступающего за норвежский «Буде-Глимт»? Мне сейчас просто неинтересно смотреть на сборную. У нас не те соперники по уровню. Для поддержания штанов на безрыбье и рак рыба.

Вызывать Хайкина из Норвегии, чтобы смотреть на него против Вьетнама... Срывать человека оттуда, наверное, не совсем правильно. Зачем тогда Сафонова срывают из Парижа? Он там прохлаждается на банке. А так приедет и в сборной хоть что-то покажет», — цитирует Legalbet Баранника.

 
Данг Ван Лам и&nbsp;стадион &laquo;Ми&nbsp;Динь&raquo;, на&nbsp;котором может сыграть юношеская сборная России. Что известно о будущих соперниках сборной России — Вьетнаме и Таиланде. За одну из команд играет футболист, названный в честь Яшина

 

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Баранник
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