Баранник: «Сафонов в «ПСЖ» прохлаждается на банке. А так приедет и в сборной хоть что-то покажет»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал вызов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в сборную России на товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.

«У нас большое количество голкиперов, в том числе, играющих во внутреннем чемпионате. Они интересны сборной. Было бы интересно посмотреть на Хайкина в сборной, выступающего за норвежский «Буде-Глимт»? Мне сейчас просто неинтересно смотреть на сборную. У нас не те соперники по уровню. Для поддержания штанов на безрыбье и рак рыба.

Вызывать Хайкина из Норвегии, чтобы смотреть на него против Вьетнама... Срывать человека оттуда, наверное, не совсем правильно. Зачем тогда Сафонова срывают из Парижа? Он там прохлаждается на банке. А так приедет и в сборной хоть что-то покажет», — цитирует Legalbet Баранника.