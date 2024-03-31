Булыкин хотел бы, чтобы сборную России возглавил Моуринью

31 марта, 17:13
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Жозе Моуринью мог бы возглавить национальную команду.
«Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболе. Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем — почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер — это всегда интересно», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
В январе 2024 года Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы».