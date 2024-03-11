Булыкин считает важным товарищеский матч сборной России и Белоруссии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче против Белоруссии.

«Хорошо то, что наша сборная продолжит играть. Любой матч важен и для самой национальной команды, и особенно для ее болельщиков. Поэтому кто бы ни был соперником, поиграть интересно. А с братской республикой тем более», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне в Минске.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».