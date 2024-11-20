Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 03:41

Булыкин: «Сборная России могла забить больше в матче с Сирией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Сборная России хорошо сыграла, но могла забить больше в матче с Сирией. Молодцы, что не пропустили, победили и порадовали болельщиков. В период отстранения от международных соревнований все вне зависимости от клубных предпочтений поддерживают национальную команду. Да, у нас сейчас не топовые соперники, но все равно все хотят видеть хороший футбол и победы от подопечные Валерия Карпина», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!
Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Сегодня
Вчера
Неделя