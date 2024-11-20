Булыкин: «Сборная России могла забить больше в матче с Сирией»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Сборная России хорошо сыграла, но могла забить больше в матче с Сирией. Молодцы, что не пропустили, победили и порадовали болельщиков. В период отстранения от международных соревнований все вне зависимости от клубных предпочтений поддерживают национальную команду. Да, у нас сейчас не топовые соперники, но все равно все хотят видеть хороший футбол и победы от подопечные Валерия Карпина», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).