Булыкин — о матче с Белоруссией: «Хочется, чтобы сборная России щелкала такие команды как орешки»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды Белоруссии.

«Сборная — это витрина нашего футбола. В отсутствие международных матчей игра с той же Белоруссией — отдушина для наших болельщиков. Кто хочет уйти в отпуск пораньше, должен сам сказать об этом тренерскому штабу. Не хочется, чтобы футболисты потом оправдывались за результат и говорили, что просто хотели дать почувствовать уверенность братьям-белорусам. Хочется, чтобы такие команды наша сборная щелкала как орешки», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.