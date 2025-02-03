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Сегодня, 10:45

Булыкин — о переизбрании Дюкова: «Все должны сплотиться вокруг него»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост президента РФС.

«Я считаю, что Дюков — хороший кандидат, особенно в такое сложное время. Поддерживаю его. И даже не думал, что нужно для опыта пробовать в этом цикле поучаствовать в выборах. Но в следующем цикле буду участвовать, даже если Дюков снова выдвинет свою кандидатуру. Сейчас, в данное время все должны сплотиться вокруг Дюкова и помочь нашему российскому футболу вернуться на международную арену», — приводит слова булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Источник: Евро-Футбол.Ру
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Дмитрий Булыкин
РФС
Александр Дюков
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Дюков переизбран на пост президента РФС
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