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Сегодня, 21:59

Губерниев сравнил вратаря сборной Брунея с семиклассником: «Вообще не прыгает»

Губерниев сравнил вратаря сборной Брунея с семиклассником
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Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

«Видел яркие забитые мячи в сторону вратаря, который вообще не прыгает, ощущение, что семиклассник в воротах играл, — сказал Губерниев «СЭ». — Если серьезно говорить, то спасибо, что хоть кто-то с нами играет, потому что больше ничего сказать нельзя. Мы играли с любителями, но был полный стадион, радость людям принесли, институт сборной сохраняем. Спасибо, что этот институт живой».

Также Губерниев объяснил, почему не считает матч против Брунея рекордным по забитым мячам.

«Не считаю, что это рекорд по забитым мячам. Если бы ситуация была другая, то мы с ними никогда в жизни бы не сыграли. В детстве я ходил на матч команды второй лиги «Знамя Труда» из Орехово-Зуево против сборной Гвинеи-Бисау. Вот тогда команда из второй лиги чемпионата СССР выиграла со счетом 6:0. Поэтому я не считаю, что это рекорд по забитым мячам. Но к такому результату и забитым голам серьезно относиться нельзя. Потому что соперник был странный, если брать уровень игры. То есть это в строгом смысле слова не национальная же сборная, это те, кто смог приехать. Полицейский, музыкант, уездный предводитель дворянства и так далее. Но, хорошо, что хоть кто-то с нами еще играет», — добавил Губерниев.

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Абустин

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев

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