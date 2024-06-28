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Сегодня, 12:11

Губерниев — о продлении Карпина в сборной России: «Сейчас надо вдолгую сотрудничать с такими людьми, как он»

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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Валерий Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Карпин продолжит работу главным тренером сборной России до июля 2028 года.

«А вы хотите, чтобы ему дали контракт на 4 месяца?! Все сделано абсолютно правильно, с учетом нашего возможного возвращения. Поэтому сейчас надо вдолгую сотрудничать с такими тренерами, как Карпин. Особенно мне радостно за Писарева. Он как Академия наук в нашем тренерском штабе. Он молод и красив, у него хороший аппетит, прекрасный сон и великолепные методики. Если быть совсем серьезным, то РФС мыслит не только тактически, но и стратегически, и в этой ситуации контракт на 4 года — абсолютно верное решение», — сказал Губерниев «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Александр Абустин

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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