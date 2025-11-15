Губерниев о поражении России от Чили: «Эх, сыны Карпина...»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче. «Ой, не успел прилететь из Китая и шок!!! Нашу футбольную сборную продинамили чилийцы... Эх, сыны Карпина...», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.

С детства за Уралмаш! Этот потный сын лучше бы помолчал... 16.11.2025

Sergey Nikolsky Россия - Чили 0:2...- Почему?...- Гонсало Тапия и 0:1...- По-другому и быть не может- наша защита играет лицом к своим воротам...- Агкацев мог спасти?...- Для этого ему нужно было играть "последнего защитника", а не вратаря...- А как?...- Выйти на нападающего в полный рост и перекрыть угол обстрела...- Защитник пасует Глушенкову, а тот хочет принять мяч спиной к чужим воротам...- А его бы все равно накрыли соперники, он же ничего не видит, что впереди...- А, если бы не накрыли?...- Он всё равно не может генерировать атаку, пас только назад. И что делает нападающий в середине поля?...- Диас Бреретон и 0:2...- Переодень нашу защиту в форму соперников и не поймешь за кого они играют...- Системная ошибка?...- Да...- А Кафанов говорит, что Агкацев ни в чем не виноват...- А так у нас заведено, никто ни в чем не виноват, а команда проигрывает...- И что делать?...- Снять розовые очки... 16.11.2025

оппонент Шок у него. Спустись на землю, Дима. 16.11.2025

genry2012 Как задолбало вот это талдычение: Впервые! За 4 Года проиграли! За 4 годааа!!!" А играли то с кем!?? С мировыми грандами!? 16.11.2025

... и это пройдет Победы "махачевых" и шайбы Овечкина за ВАШИНГОН(!!!). А больше "русскому миру" надеяться не на что! И это справедливо от Бога! А считать эрефию наследником СССР просто аморально в чем бы ни было: от Победы, космоса, IT, ядерного оружия до футбола и хоккея. 16.11.2025

ngil Луше бы не прилетал... 16.11.2025

ViktorDiktor® А что так ? Или Валеру не разрешили Диме критиковать, как Станковича, например:rofl: /«Может, Станковичу поступить, как Борис Ельцин в свое время? Устал — подай в отставку и верни деньги»/.:head_bandage: 16.11.2025

Savoy девочек выпустили, пара жесткий приемов и игра расклеилась, один упал неудачно остальные ошибаться начали на ровном месте 16.11.2025

petrovich56 Митяя с веслом... быстренько обратно в Китай.... 16.11.2025

Кариока_двойка. Вот когда слушаю Губерниева, всегда чувствуется его далекость от футбола. Но таких у нас полно, когда даже во дворе мяч не били, даже не смотрят ЧР, абсолютно далекие от футбола, но зато надо что-то сказать, и получается это соответственно как-то поверхностно, как если бы футбольный комментатор, обсуждал хоккей, гандбол, волейбол или тот же биатлон. Единственное, что он правильно когда-то сказал, это про "Говно в воротах", ибо Акинфеев был всегда абсолютным номером один, но сидел на банке, а прозенитовское руководство упорно пропихивало Малафеева в основу сборной, которую он и слил своей хреновой игрой на ЧЕ. 16.11.2025

Petr Bitkin Я ваам не что иное сделаю... Вот, у меня любимая кошка, так?... Я её отшлёпал за то, что онга :) Не какайте :) где не следует Вот, мол, что... 16.11.2025

EvgenyAlex клоун 16.11.2025

DemolisherAjax Ну куда же без Димки то,в каждой бочке затычка :) 16.11.2025

DaviT MosKv после поражения все сыны Карпина. после победы все орлы Губерниева. ничего нового 16.11.2025

berzulemic с о с у н ы если только 15.11.2025