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Сборная России

20 ноября, 22:46

Губерниев о разгроме Кубы: «Для сборной России ничего значимого не произошло»

Губерниев отреагировал на разгромную победу сборной России над сборной Кубы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромную победу сборной России над сборной Кубы (8:0) в товарищеском матче.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили еще. Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», — приводит слова Губерниева Sport24.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-597763-guberniyev-o-razgrome-kuby-dlya-sbornoy-rossii-nichego-znachimogo-ne-proizoshlo-ne-proigrali-i-zamechatelno
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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