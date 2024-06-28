Губерниев — о совмещении Карпиным постов в сборной России и «Ростове»: «Тренер должен быть загружен»

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении Валерием Карпиным работы в сборной России и «Ростове».

«Если бы мы играли в международных турнирах, то ни о каком совмещении речь бы не шла. Был бы это «Ростов» или «Барселона» для Карпина. Сейчас ситуация не играет никакой роли. Тренер должен быть загружен. Поэтому еще раз хочу сказать, что все сделано абсолютно правильно», — сказал Губерниев «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

Александр Абустин