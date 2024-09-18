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Сегодня, 03:34

Губерниев: «Дзюба обижается и завидует, говоря про игру за сборную России в нетрезвом состоянии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об игре за сборную России.

«Артем абсолютно прав, что мог бы сыграть за сборную России. Все бы смогли. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артем обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артем, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее форвард заявил, что с нынешними соперниками сборной России он мог бы сыграть в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев

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