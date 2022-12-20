Губерниев: «Россия — европейская страна. Переходить в азиатскую лигу мы не будем»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход российского спорта в азиатские конфедерации.

«Россия — европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем. Нужно восстанавливаться в тех институтах, в которых мы сейчас находимся. Если говорить про олимпийское движение, попытки со стороны Позднякова, безусловно, есть. Вы же не думаете, что если сейчас мы перейдем в азиатскую конференцию, то сразу примем участие в олимпийских отборах? Будет ли вам интересно смотреть, как условная сборная России по плаванию выступает в чемпионате Азии? Есть, конечно, свои прелести, но мне лично — нет. Переход в Азию, с моей точки зрения, невозможен. А Поздняков на своем посту будет продолжать делать ту работу, которую начал. Нужно восстанавливаться так или иначе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

9 декабря большинство участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали позицию комитета в вопросе сохранения санкций к российскому спорту.