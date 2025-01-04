Хомуха: «Если соперниками сборной России будут крепкие южноамериканские команды, то это будет очень хороший спарринг»

Бывший главный тренер юношеских сборных России Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальных матчах сборной России в 2025 году.

«Можно судить тогда, когда будем понимать, какие это сборные будут из Южной Америки. Если будут крепкие южноамериканские сборные, то это будет очень хороший спарринг, но может же быть, что опять экзотические какие-то будут», — цитирует Vprognoze.ru Хомуху.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).