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Сегодня, 11:44

Кузнецов о шансах Медиалиги против сборной России: «У нас мотивация чуть выше, поэтому все возможно»

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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился с «СЭ» мнением о решении РФС не играть со сборной Медиалиги.

«РФС неинтересно играть со сборной Медиалиги. Они считают, что мы низкого уровня. Это их мнение. Мы найдем, с кем сыграть. Во всяком случае, мы собираем большую аудиторию, люди приходят и получают удовольствие от медиафутбола. Поэтому, зачем заставлять? Не хотят играть — не надо. Если пройтись по всем командам медиалиги, то можно составить сумасшедшую сборную. У нас ребята, которые уже поиграли [на высоком уровне], а у них игроки действующие. Нам нужно было бы проводить очень доскональный тренировочный процесс, серьезно готовиться. Но мы сейчас не можем себе такого позволить в соревновательный период», — сказал Кузнецов «СЭ».
Кузнецов также высказался о шансах сборной Медиалиги в таком возможном матче.

«Футбол — такая штука, где все возможно. Все говорили, что «Краснодар» легко обыграет ФК «10», говорили, что ЦСКА обыграет 2Drots. Но мы оказываем сопротивление, у нас мотивация чуть выше, поэтому все возможно», — добавил Кузнецов.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды должен начаться в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не найдены. Официальной информации по отмене сбора пока нет.

Дарик Агаларов

Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Кузнецов

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