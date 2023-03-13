Агент Селюк: «Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о непопадании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Записали Дзюбу в «дедушки». Даже если вы не хотите вызывать возрастных игроков, то Дзюбе могли сделать исключение. Артем, между прочим, лучший бомбардир в истории сборной России. Ему не хватает одного гола, чтобы стать единоличным лидером по этому показателю. Может, его не вызывают, чтобы он не забил исторический для себя гол за сборную? Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков — молодыми. Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Последний раз Дзюба выступал за национальную команду летом 2021 года на чемпионате Европы.