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Сегодня, 21:33

Скопинцев о дебюте за сборную России: «Эти эмоции ни с чем не сравнить»

Скопинцев прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче против Катара
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник сборной России Дмитрий Скопинцев прокомментировал дебют за национальную команду в товарищеском матче против Катара (1:1).

«Эти эмоции ни с чем не сравнить, что-то новое, то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Поэтому я рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч. Надеюсь, еще будут. Для этого надо побеждать и еще лучше играть. Результат матча в большей степени расстраивает. Хотели победить, все для этого делали. Мы знаем, что нам надо улучшить за этот месяц до следующего сбора. С каким настроением поеду в «Динамо»? Стараюсь никогда не впадать в эйфорию и то же самое при неудачах — никогда не унывать. Все течет, все меняется. Надо иметь психологическую стабильность, поэтому все приземленно воспринимаю», — сказал Скопинцев.

Защитник также высказался по поводу октябрьского сбора национальной команды.

«Будет ли точно сбор в октябре? Живем сегодняшним днем. Конкретно тебе ничего не скажут, что завтра будет. Есть такая вероятность, что через месяц соберемся, но утверждать я не могу. Удивила ли сборная Катара? Ничем не удивила. Видимо, им легче было играть, так как они привыкли к своей погоде. Но это ни в коем случае не оправдание, все в равных условиях. Надо было дожимать, лучше играть. Почему не получилось? Если бы так легко было ответить, все бы универсальными фразами пользовались. Сейчас еще анализ проведем, поймем», — добавил Скопинцев.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).

Дмитрий Скопинцев
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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