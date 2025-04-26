Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который выступил против возвращения России на международную арену.

«Его мнение, конечно, услышат, но оно не будет определяющим. Мы все знаем Шевченко как достаточно великого футболиста, и тренером он тоже неплохо работал, но как функционер — он попал только в политические разборки. К сожалению, сейчас он исполняет волю политического руководства своей страны», — сказал Шевченко «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.