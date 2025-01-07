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Сегодня, 01:55

Свищев: «Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о переговорах с федерацией футбола Венгрии о проведении товарищеского матча между сборными России и Венгрии.

«Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии по футболу! Тем более, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан является независимым лидером в Европе, хоть и не все решает в спорте. При этом не стоит забывать о том, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА, требуя отменить игру. Поэтому я бы на месте РФС не поднимал лишнюю шумиху. Лучше тихонечко договориться, подписать бумаги и объявить об предстоящих встречах тогда, когда уже невозможно будет их отменить. Сколько ведь было уже анонсированных матчей, которые в итоге не состоялись», — цитирует «РБ Спорт» Свищева.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
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