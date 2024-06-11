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Сегодня, 11:30

Свищев — о словах Чеферина: «Он озвучил то, что мы говорим на протяжении многих лет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что юношеские сборные России нельзя допустить к международным соревнованиям из-за политического давления на национальные ассоциации.

«То, что Чеферин не побоялся открыто сказать — это уже достижение. Большая честь и хвала ему за это. Он озвучил то, что мы говорим на протяжении многих лет. Чеферин — один из первых спортивных чиновников крупного масштаба, который сказал это прямо и подтвердил наши с вами догадки. То, что национальные футбольные ассоциации зависят от политиков, мы не сомневались и знали об этом давно. К сожалению, он озвучил правильные вещи. Мы слышали демарши многих ассоциаций, которые сказали, что если русские будут играть, то мы не будем участвовать в этих турнирах. Если бы ФИФА и УЕФА смогли бы справиться с этим давлением, это было бы круто, но это маловероятно», — сказал Свищев «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го УЕФА допустил к стартам команды U17, однако позже отменил свое решение.

Команда Валерия Карпина с того момента провела уже 13 товарищеских матчей. В последней встрече, 7 июня, сборная России разгромила белорусов: 4:0.

Футбол
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
Дмитрий Свищев
УЕФА
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