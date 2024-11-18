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Сегодня, 09:15

Сычев: «Диванные критики будут всегда, но РФС делает все правильно, когда организовывает игры сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» прокомментировал товарищеские игры сборной России.

— Кажется, что шоу-матч был бы хорошей идеей в текущей ситуации. Например, команда легенд «Локомотива» оказала бы намного больше сопротивления, чем Бруней.

— Сопротивление — это одно. Но нужно понять, в каком мире мы живем. Диванные критики всегда будут, но РФС делает все правильно, когда организовывает международные матчи. Мы показываем, что у нас есть сборная, которая играет за флаг, за гимн и болельщиков.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19 ноября на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Сычев
Футбол
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