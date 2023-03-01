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Сегодня, 10:22

Дмитрий Тарасов об игре сборной России: «По товарищеским матчам судить тяжело»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах.

— Ничьи в товарищеских матчах с Узбекистаном, Таджикистаном не смущали вас?

— По товарищеским матчам судить тяжело. Вообще у нас в спорте ситуация на международных соревнованиях тяжелая. Нас не пустили на чемпионат мира. Ребята, наверное, даже не понимают, в каком направлении двигаться. Хотя они не должны выходить с опушенными руками, с недонастроем. Такого не должно быть, когда надеваешь майку сборной России. Оценку давать этим играм точно не хочу. Думаю, есть тренер, который знает, что делает и знает, как правильно дальше выстроить стратегию.

— Следующий матч со сборной Ирана. Это, наверное, более статусный соперник.

— Да, но сборная сколько не собиралась. Плюс большой перерыв был, сейчас только началась РПЛ. Нужно, чтобы игроки вошли в ритм. Точно знаю, что поначалу это тяжело. Игры сборной России уже большой плюс.

— Сейчас российский футбол неминуемо деградирует при отсутствии международных матчей?

— Не думаю, наоборот, все равно футбол развивается, и пусть дальше так происходит.

Дмитрий Тарасов
Сборная России по футболу
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