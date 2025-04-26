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Сегодня, 09:35

Дуглас Сантос не принял решения выступать за сборную России или Бразилии

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за сборную России.

— Дугласу не нужно было принимать никакого решения. Его до сих пор не вызывали ни в одну сборную. Как я всегда говорю, тут нет места для спекуляций, — сказал Фрейтас «СЭ».

Дуглас перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Ранее защитник получил российское гражданство и попал в предварительный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи, однако в окончательном списке футболиста не оказалось.

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Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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