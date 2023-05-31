Дьяков назвал цирком матч сборной России против медийной команды

Капитан сборной Медиалиги Виталий Дьяков рассказал свое мнение по поводу возможного товарищеского матча между сборной России и медийной командой.

«Да а зачем сборной России с ними играть? Что это им даст? Смотреть на избиение медийных команд никому не нужно. Медийным игрокам это тоже не нужно. В общем, этот цирк было бы неинтересно смотреть. Хотелось бы медийным игрокам сыграть против сборной России? Лучше сыграть с каким-нибудь клубом. Выходить и быть избитыми им неинтересно. Сборная России — это уровень. Она должна соревноваться со сборными. Пусть лучше ребята отдохнут и подготовятся к новому сезону. Отсутствие летних товарищеских матчей ни на что не повлияет. Медийные команды пусть играют со своими уровнем. А это — максимум Вторая лига. Пусть сборная играет хотя бы с Узбекистаном, но явно не с медийной командой», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.