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Сборная России

Сегодня, 15:31

Дьяков назвал цирком матч сборной России против медийной команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан сборной Медиалиги Виталий Дьяков рассказал свое мнение по поводу возможного товарищеского матча между сборной России и медийной командой.

«Да а зачем сборной России с ними играть? Что это им даст? Смотреть на избиение медийных команд никому не нужно. Медийным игрокам это тоже не нужно. В общем, этот цирк было бы неинтересно смотреть. Хотелось бы медийным игрокам сыграть против сборной России? Лучше сыграть с каким-нибудь клубом. Выходить и быть избитыми им неинтересно. Сборная России — это уровень. Она должна соревноваться со сборными. Пусть лучше ребята отдохнут и подготовятся к новому сезону. Отсутствие летних товарищеских матчей ни на что не повлияет. Медийные команды пусть играют со своими уровнем. А это — максимум Вторая лига. Пусть сборная играет хотя бы с Узбекистаном, но явно не с медийной командой», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dyakov-nazval-tsirkom-match-sbornoy-rossii-protiv-mediynoy-komandy-
Футбол
Сборная России по футболу
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