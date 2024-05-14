Дьяков: «Чтобы Осинькину встать у руля сборной России, сначала нужно потренировать топ-клуб»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос о том, при каком условии главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить сборную России.

«Чтобы Осинькину встать у руля сборной, сначала нужно потренировать топ-клуб. Без этого, думаю, в сборную дорога закрыта. Все-таки Карпин «Спартак» тренировал долгое время и играл на высочайшем уровне по меркам нашего футбола, у него была крутая карьера игрока. Его в любом случае все статусные футболисты будут уважать. Как будут относиться к Осинькину, когда человек, по сути, работал в «Чертаново» и в «Крыльях»?» — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

58-летний Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. В нынешнем сезоне самарский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.

Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.