Дьяков: «Не думаю, что если Россия не обыграет Кубу, это будет ударом по нашему футболу»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос, будет ли он смотреть товарищеский матч между сборными России и Кубы.

«Я буду смотреть матч, если не будет никаких дел и будет возможность, то почему нет? Посмотрю конечно, за сборной всегда интересно смотреть», — цитирует Дькова Vprognoze.ru.

Специалист считает, что не стоит слишком серьезно воспринимать результат этого матча.

«Я не думаю, что если Россия не выиграет Кубу, то это будет ударом по нашему футболу. Проигрывать всегда неприятно, тем более, с такими соперниками. Не думаю, что будет какой-то крах. Ничего страшного, товарищеский матч — и не стоит обращать внимание на результат», — добавил он.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).