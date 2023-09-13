Дьяков: «Непонятно, почему мы сами себя вознесли и решили, что у нас очень сильная сборная»

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков высказался об уровне российского футбола.

«Кто сказал, что наши игроки выше классом, чем Катар? С чего вдруг? Счет 1:1... А наши футболисты выше классом, чем олимпийская сборная Египта? У нас слишком завышенные ожидания от уровня футбола в стране. Непонятно, почему мы сами себя вознесли и решили, что у нас очень сильные футболисты, очень сильная сборная, но надо трезво оценивать ситуацию нынешнюю. Уровень футбола в России упал. Сильная сборная и клубы у нас были в 2010-х, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, а сборная занимала третье место на чемпионате Европы — 2008. Тогда был топ-уровень. Сейчас мы сами себя завысили», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).