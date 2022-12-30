Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:40

Дюков назвал своей задачей участие сборной России в отборочном турнире ЧМ-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что для союза является важным участие сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

— Сколько мы готовы ждать? Непростой вопрос. Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать, — подчернкул Дюков. — Этот вопрос также нужно задать другим членам исполкома РФС. У каждого свое представление. Для нас является важным принять участие в отборочных матчах на чемпионат мира-2026. Я ставлю перед собой эту задачу.

Переход в Азию не гарантирует участие в отборе на чемпионат мира? Да, мы можем перейти. Но никто не может гарантировать, что мы можем принять участие в отборочных матчах. Только ФИФА может гарантировать.

Отбор на чемпионат мира? Сперва нужно сделать все возможное и невозможное. Будем работать над этим. Чемпионат мира — это одно соревнование. Есть большое количество соревнований, где участвуют наши клубные команды, юношеские и женские сборные.

Сборная России по футболу
Александр Дюков
15
3
Читайте также
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Дюков: «АФК еще раз подтвердила, что готова принять РФС»
Александр Дюков: «И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС»
Глава РФС Дюков рассказал о задачах рабочей группы
Дюков: «УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию, Чеферин хочет найти решение»
Дюков назвал целью рабочей группы РФС возвращение клубов и сборных в международные турниры
Колосков назвал грамотным решением создание рабочей группы по переходу из УЕФА в АФК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дюков назвал целью рабочей группы РФС возвращение клубов и сборных в международные турниры

Глава РФС Дюков рассказал о задачах рабочей группы