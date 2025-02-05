Дюков назвал возможным товарищеский матч между сборными России и Турции

Президент РФС Александр Дюков не исключил возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.

«Я уже говорил, что мы даем комментарии по матчам сборной только тогда, когда мы договорились и подписали договор. Игра с командой Турции теоретически возможна, но все зависит от календаря», — цитирует Дюкова ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0.