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Сегодня, 20:58

Дюков объявил, почему задержалось объявление о товарищеском матче сборной России против Ирака

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, как организация договаривалась о проведении товарищеских матчей сборной России.

— Насколько сложно было договориться с Азиатской конфедерацией о матчах с участием сборной России?

— Договориться было несложно. С Ираком мы договорились еще в феврале, но договор подписали только на этой неделе. Поэтому мы задержали объявление о проведении матча. Было бы неправильно объявить о проведении матча, пока договор не подписан. Почему столько времени ушло на подготовку этого договора? Дело в том, что был ряд организационных моментов, в том числе связанных с графиком пребывания сборной Ирака здесь, на территории России. Первоначально они планировали провести сборы здесь, в Сочи, потом у них планы изменились. После этого мы занимались организацией перелета. В этих условиях организовать перелет было не так просто, но мы с этой задачей справились. На этой неделе был подписан договор, мы объявили о проведении матча. Понятно, что было немного времени, чтобы продать билеты, но пришли 23 тысячи зрителей, с учетом того, что билеты продавали два дня. Это хороший показатель. Говорит о том, что наши болельщики соскучились по нашей сборной. Азиатская конфедерация тоже понесла свои расходы, но часть расходов на себя взял РФС.

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0). 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном в Тегеране (1:1).

РФС
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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